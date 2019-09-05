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05.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tiyatro Festivali soruyor: Sahne neresi?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tiyatro Festivali soruyor: Sahne neresi?

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurtdışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimnin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Tiyatro Festivali soruyor: Sahne neresi



23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin kampanyası, hayat ters yüz olarak belirlendi. Festival sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla “Sahne neresi?” ve “Oyuncu kim?” gibi sorulara yanıt arıyor. l 

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