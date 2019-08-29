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29.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

TKP/ML üyesi üç terörist kıskıvrak

İçişleri Bakanlığı’ndan, terör örgütü TKP/ML üyesi üç teröristin 24 Ağustos’ta emniyet birimleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristlerden birinin terör örgütü TİKKO içerisinde sözde birim sorumlusu olduğu, Kasım 2015’te Hozat/Yenibaş Jandarma Karakolu’na düzenlenen silahlı eylemde yer aldığı tespit edildi. Öte yandan Tunceli kırsalında dün düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü. 

İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
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