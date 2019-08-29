29.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
TKP/ML üyesi üç terörist kıskıvrak
İçişleri Bakanlığı’ndan, terör örgütü TKP/ML üyesi üç teröristin 24 Ağustos’ta emniyet birimleri tarafından yakalandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristlerden birinin terör örgütü TİKKO içerisinde sözde birim sorumlusu olduğu, Kasım 2015’te Hozat/Yenibaş Jandarma Karakolu’na düzenlenen silahlı eylemde yer aldığı tespit edildi. Öte yandan Tunceli kırsalında dün düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü.