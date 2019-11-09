TOÇEV çocukların yanında

Henkel’in lider markası, 50. yılı için başlattığı “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında şimdi 50 TOÇEV’li çocuğun bir yıllık eğitimine destek sağlıyor. TOÇEV, okuyamayan çocuklara eğitim hayatları boyunca maddi manevi destek veriyor ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. 25. yılını kutlarken gerçekleştirdiği 25 proje ve eğitim hayatını desteklediği öğrencilerle birlikte 7 milyon çocuğun hayatına dokunmuş bulunuyor.