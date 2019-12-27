TOGG açılımı nedir? TOGG ortakları kimdir? Yerli otomobil ortakları kimler? İşte detaylar...

Yerli otomobil için bugün tarihi bir gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımıyla yerli otomobil görücüye çıkıyor. Yerli otomobilde TOGG'un ise büyük bir payı var. TOGG'un açılımı merak edilirken "TOGG ortakları kimdir?" sorusu da sık sık soruluyor.

TOGG AÇILIM

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

ORTAKLARI KİMLER?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal



