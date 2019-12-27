TOGG açılımı nedir? TOGG ortakları kimdir? Yerli otomobil ortakları kimler? İşte detaylar...
Yerli otomobilin yapılışında TOGG'un büyük bir payı bulunuyor. TOGG'un üyeleri arasında birçok iş insanı bulunuyor. Peki, TOGG açılımı nedir? TOGG ortakları kimdir?
Yerli otomobil için bugün tarihi bir gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımıyla yerli otomobil görücüye çıkıyor. Yerli otomobilde TOGG'un ise büyük bir payı var. TOGG'un açılımı merak edilirken "TOGG ortakları kimdir?" sorusu da sık sık soruluyor.
TOGG AÇILIM
TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
ORTAKLARI KİMLER?
CEO : Mehmet Gürcan Karakaş
Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk
Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı
Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir
Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç
Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça
Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal