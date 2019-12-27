TOGG açılımı nedir? Yerli otomobil fiyatı - özellikleri - adı nedir? Yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak?

Bugün son dakika gündem haberleri arasında yer alan yerli otomobil haberleri vatandaşların büyük ilgisine uğradı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu. Peki yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir? Yerli otomobilin adı nedir? Yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak?

YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

Yeli otomobil ismi ve fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor. 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip.

- Yerli otomobilde, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

- Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

- Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

- Saatler sonra tanıtımı yapılacak yerli otomobilden ilk detaylar yerinde izleniyor. Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor.

- Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, üreteceği yerli otomobile 2022 yılında başlanacak.

TOGG AÇILIMI NEDİR?

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

ORTAKLARI KİMLER?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araziye fabrika kurulacak.

İŞ DÜNYASI YERLİ OTOMOBİLİ DEĞERLENDİRDİ

İTO

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise şu son derece gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten çok gururluyuz ve kıvançlıyız. Böyle önemli bir projenin hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ben aynı zamanda otomotiv sektörünün içinde olan bir insanım. Bu anlamda da Türkiye'nin kendi markasıyla kendi teknolojisiyle bir irade ortaya koyması ve bu konuda ön görülen plana uygun hareket ediyor olmasından gerçekten gurur duyduk."

Avdagiç, görsel ve teknik özellik olarak otomobilin teknik özelliklerinin müşteri memnuniyetini karşılayabilecek nitelikte olduğuna işaret ederek, otomobilin elektrikli olmasının da ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

ASO

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin Otomobili’ni çok beğendiğini söyledi.Söz konusu otomobilin ilk olarak SUV modelinin piyasaya çıkacağını anımsatan Özdebir, “Hemen bir tane almak isterim. Dört çeker, gerçekten güzel ve güvenli bir arabaya benziyor, estetik olarak da son derece güzel.” dedi.Özdebir, otomobilin hızının 4,5 saniyede 100 kilometreye çıkabildiğini dikkati çekerek, bunun benzinli araçlarda yakalanamayacak bir performans olduğunu ifade etti.Otomobilin Türkiye’nin şartlarına çok daha uygun bir araç olduğunun altını çizen Özdebir, “Bir spor araba kadar hızlı. Teknoloji olarak günümüzün ötesinde güzel bir araba. İnşallah hayırlı olur, bir dünya markası olur.” diye konuştu.

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin Otomobili girişiminin başarısını candan kutlarım. Akıllı teknolojileri ve temiz enerjiyi önceliklendiren çalışmaları ülkemiz için son derece kıymetli görüyoruz. Hepimizi heyecanlandıran bu girişime emek veren herkesi içtenlikle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DERSİAD

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar ise, "Yapılan yenilikçi değişimler sayesinde ülkemiz önemli büyük bir süreçten geçiyor. Gelişmiş sanayi altyapısı bulunan ülkemiz için yerli otomobil önemli bir adım. Bu adım ülkemizin kalkınmasına ve istihdamına büyük katkı sağlayacak. DERSİAD olarak yüzde 100 yerli ve milli otomobilin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de otomotiv sektörünün sağladığı katma değer, istihdama katkısı, vergi gelirleri ve birçok sektörde talep yaratıcı durumu ile ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin lokomotifi olan otomotiv sektörü geliştiğinde aynı zamanda diğer sanayi dallarını da önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizin sanayi, otomotiv ve lojistik altyapısı için yerli otomobil ülkemize büyük bir motivasyon ve farklı deneyimler kazandıracaktır. Bunların yanı sıra ülkemizin en önemli sorunlarından istihdama da çare olacak, binlerce kişiye iş imkanı sağlayacaktır. Ülkemizin gelişmesine ivme kazandıracak yerli otomobilin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta bu fikrin oluşmasında en önemli etkisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeğine geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz."