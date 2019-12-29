TOGG nedir, ne demek? TOGG açılımı nedir? Ortakları kimler?
Yerli otomobil 27 Aralık Çarşamba günü tenıtıldı. Tüm Tükiye'nin nefesini tutarak izlediği tanıtım deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavurdu. Bu başarının en büyük mimarlarından biri de TOGG... Henüz TOGG hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "TOGG nedir, ne demek? TOGG açılımı nedir? Ortakları kimler?" sorularına ısrarla cevap bulmaya çalışıyor.
Yerli otomobil tanıtımı 27 Aralık Çarşamba günü yapıldı. Tanıtım Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir test sürüşü gerçekleştirirken bu başarıda pay sagibi olan TOGG'un hakkındaki bilgiler gündem oldu. Peki, TOGG nedir, ne demek? TOGG açılımı nedir? Ortakları kimler?
TOGG AÇILIMI
TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
TOGG ORTAKLARI KİMLER?
CEO : Mehmet Gürcan Karakaş
Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk
Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı
Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir
Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç
Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça
Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal