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29.12.2019 - 10:30 |

TOGG nedir, ne demek? TOGG açılımı nedir? Ortakları kimler?

Yerli otomobil 27 Aralık Çarşamba günü tenıtıldı. Tüm Tükiye'nin nefesini tutarak izlediği tanıtım deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavurdu. Bu başarının en büyük mimarlarından biri de TOGG... Henüz TOGG hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "TOGG nedir, ne demek? TOGG açılımı nedir? Ortakları kimler?" sorularına ısrarla cevap bulmaya çalışıyor.

TOGG nedir, ne demek? TOGG açılımı nedir? Ortakları kimler?

 

Yerli otomobil tanıtımı 27 Aralık Çarşamba günü yapıldı. Tanıtım Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir test sürüşü gerçekleştirirken bu başarıda pay sagibi olan TOGG'un hakkındaki bilgiler gündem oldu. Peki, TOGG nedir, ne demek? TOGG açılımı nedir? Ortakları kimler?

TOGG AÇILIMI

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

TOGG ORTAKLARI KİMLER?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal 

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Libya tezkeresiyle ilgili Bakan Akar, "TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır" dedi.
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