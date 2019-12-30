TOGG nedir? Togg'un açılımı ne demek?
Yerli otomobil 2022'de seri üretime geçecek. 27 Aralık'ta muhteşem bir organizasyonla tanıtım gerçekleşti. Arabaların markası ve fiyatı henüz belli olmazken otomobillerin marka kısmında "TOGG" yer aldı. Böylelikle vatandaşlar TOGG'un açılımını merak etti. İşte detaylar...
Yerli otomobil birkaç sene içinde yollarda olacak. Tarihi bir tanıtımla ilk otomobiller görücüye çıktı. Otomobillerin marka kısmında TOGG yer alırken bu ismi merak eden vatandaşlar "TOGG nedir? Togg'un açılımı ne demek?" sorularını yöneltti.
TOGG AÇILIMI
TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
TOGG ORTAKLARI KİMLER?
CEO : Mehmet Gürcan Karakaş
Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk
Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı
Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir
Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç
Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça
Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal