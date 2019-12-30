Yerli otomobil birkaç sene içinde yollarda olacak. Tarihi bir tanıtımla ilk otomobiller görücüye çıktı. Otomobillerin marka kısmında TOGG yer alırken bu ismi merak eden vatandaşlar "TOGG nedir? Togg'un açılımı ne demek?" sorularını yöneltti.

TOGG AÇILIMI

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

TOGG ORTAKLARI KİMLER?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal