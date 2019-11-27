27.11.2019 - 16:33 | | DHA
Tokalaşma bahanesiyle yaklaştı, parayı alıp kaçtı!
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir kişi tokalaşma bahanesi ile yaklaştığı Hamza Canbekler’in (68) elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı.
Olay, öğleden sonra Hayriye Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde bankadan çektiği parayı sayarken, yanına bir kişi yaklaştı. Bu kişi, tokalaşma bahanesiyle elini uzattığı Canbekler'in elindeki yaklaşık bin lirayı alıp, kaçtı. Bir süre olayın şokunu yaşayan Canbekler, daha sonra kapkaççının peşine düştü. Şüpheli ise kısa sürede izini kaybettirdi. Kapkaç anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.