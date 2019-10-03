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03.10.2019 - 17:17 | | DHA

Tokat'a şehit ateşi düştü

Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) acı haberi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Tokat'a şehit ateşi düştü

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada yaralanan 7 askerden Jandarma Uzman Çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in şehadet haberi, Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde yaşayan ailesine ulaştı. Baba Ali Seçgin ile anne Havva Seçgin'e 3 çocuklarından 2'ncisi olan Seçgin'in acı haberini, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan ve Turhal İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk verdi.

Şehit haberinin duyulmasının ardından çok sayıda aile yakını, Seçgin Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

Sema Seçgin ile evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenilen Şehit Kadir Seçgin'in cenazesi, akşam saatlerinde ilçeye getirilecek ve yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Tokata şehit ateşi düştü

 

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