Tokatçı filmi nerede çekildi? Tokatçı filmi başrol oyuncuları

Tokatçı filmi TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Natuk Baytan'ın yer aldığı film 1983 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen Tokatçı filminde Emine'ye aşık olan Osman kızı istemeye gittiğinde yüklü bir başlık parası talebi ile karşılaşır.

Köyde yaptığı hamleler ile başlık parası her gün katlanır. Soluğu İstanbul'a gitmekte bulan Osman, parasını çaldırır ve yeniden köyüne dönmeye karar verir. Köye geri döndüğünde babasının elinden öldüğünü ve topraklarının elinden alındığını duyunca yeniden İstanbul'a dönme kararı verir. Bu sırada Osman'ın karşısına asker arkadaşı Şevket çıkar. Şevket kısa yoldan para kazanmanın inceliklerini asker arkadaşı Osman'a öğretmeye karar verir

TOKATÇI FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Tokatçı filminin başrollerinde Kemal Sunal, Nazan Saatçi, Ali Şen, Şevket Altuğ, Ünal Gürel, Şeref Çokşeker, Selahattin Fırat, Zeki Sezer, Süheyl Egriboz, Çetin Başaran, Ahmet Turgutlu, Yaşar Şener, Zeki Alpan, Hakkı Kıvanç, Sadettin Erbil ve Ayşin Atavyer alıyor.

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tokatçı filmi Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da çekildi.