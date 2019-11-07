Tokat'ta operasyon! 5 torbacı böyle tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesi olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik il merkezi ve Reşadiye ilçesinde operasyon düzenledi. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyonlar neticesinde toplamda; 221 adet ecstasy hap, 37 adet sentetik ecza ve 6,93 gram skunk maddesi ele geçirildi.
İzmit’te amorti sandığı biletten büyük ikramiye çıktı!İzmit'te, seyyar Milli Piyango bayi Cafer Öziri, sadece son rakamına bakıp amorti çıktığını söyleyen kadının verdiği bileti kontrol edince büyük ikramiyenin numaralarının olduğunu gördü. Öziri, adı öğrenilemeyen kadına tansiyon, şeker ya da kalp hastalığı olup olmadığını sorduktan sonra da müjdeyi verdi. Öziri, 3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın dedi.