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05.10.2019 - 15:28 | | DHA

Tokat'ta traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde yaylaya gidenleri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tokat'ta traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Oğulbey köyünden yaylaya gidenleri taşıyan Halil Mutlu (40) yönetimindeki 60 AAP 199 plakalı traktörün römorku, yerinden çıkıp devrildi. Römorkta bulunan köy muhtarı Hasan Karakurt'un eşi Şerife Karakurt (60) yaşamını yitirdi. Kazada, Muhtar Karakurt ile Mehmet Savaş, Mahmut Yürekli, Fadik Yürekli, Fatma Özgül, Mediha Aksoy ve Zeynep Hanoğlu ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şerife Karakurt'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

 

2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıHatay'da 2 askerimizin şehit düştüğü askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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