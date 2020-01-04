TOKİ başvuru tarihleri | TOki başvuru şartları 2020 İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

2 artı 1 daireler için 500 TL; 3 artı 1 daireler için 1000 TL başvuru ücreti ödenecek.

TOKİ KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI 2020

*Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

*T.C. vatandaşı olması,*Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

*Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

*Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

*Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.*Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

*Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

TOKİ İSTANBUL 2020 KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da üç ilçede konut yapılacak.

İstanbul Arnavutköy'de 2 artı 1 konut tipinde 2 bin 625; 3 artı 1 konut tipinde bin 125 daire.

İstanbul Başakşehir'de 2 artı 1 konut tipinde 350; 3 artı 1 konut tipinde 150 daire.

İstanbul Tuzla'da 2 artı 1 konut tipinde 4 bin 25; 3 artı 1 konut tipinde bin 725 daire yapılacak.

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