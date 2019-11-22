Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında?

Tolga Sarıtaş birçok dizi ve filmde rol almasının yanı sıra son dönemde reklam filmlerinde de sıkça rol aldı. Yakışıklı oyuncu ilk TV deneyiminin Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakteri ile yaparken son olarak Ferhat İle Şirin dizisinde hayat verdiği Ferhat karakteri ile adından söz ettirdi. Peki Ferhat karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan sanatçı, İstanbul'da doğup büyüdü. Halil Akkant Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakterini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakterini canlandırmaktadır.