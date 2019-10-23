‘Topa kafa atmak yasaklanmalı’

West Bromwich Albion’un efsanevi golcüsü Jeff Astle 2002’de beyin travması nedeniyle hayata veda etmişti. 59 yaşında ölen Astle’a demans teşhisi konulmuştu. Ölümünden sonra yapılan incelemede, futbolcunun beyin travmasında ağır meşin toplara kafa atmasının etkisi olduğu sonucuna varılmıştı. İskoçya, Glasgow Üniversitesi de bu ölümden yola çıkarak kafa topunun beyne etkisini araştırdı.

Demans riski

Sonuçları spor branşları arasında dünyada en çok takip edilen ve sevilen futbolda yeni bir tartışmaya yol açtı. İngiltere Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbolcular Derneği’nin yaptırdığı 22 aylık araştırma kapsamında 7638 eski futbolcunun ölümü, futbol oynamayan 23 bin kişinin ölümüyle kıyaslandı. 1900-1976 yılları arasında İskoçya’da profesyonel futbol oynamış bazı kişilerden alınan örnekler incelendi. Araştırmada, eski futbolcuların yaşıtlarına göre demanstan ölme riskinin 3.5 kat fazla olduğu belirlendi. Araştırmaya başkanlık eden nöropatolog Dr. Willie Stewart raporunda “Profesyonel futbol oynayanların, oymayanlara göre Alzheimer’e yakalanma riski 5, motor nöron hastası olma riski 4, Parkinson geçirme riski de 2 kat fazla” dedi. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke sonuçları yorumlarken “Hepimizin, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve hâla yanıt bekleyen birçok soru olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Küresel futbol camiasının bu karmaşık meselede yanıtları bulabilmek için birlikte hareket etmesi gerekiyor” değerlendirmesi yaptı.

18 yaş altı dikkat

Sonuçları Telegraph gazetesine değerlendiren Nijerya asıllı ABD’li nöropatolog Doktor Bennet Omalu, Amerikan futbolunun fiziksel zararları ve kronikleşen sakatlıklarıyla ilgili çalışmalar yaptığını anımsattı. Özellikle 18 yaş altı çocukların bu tip kafa topu mücadelelerinden kaçınması gerektiğini kaydeden Omalu, şunları dedi:

“Çocuklardan başlayarak futbolda kafa topuna vurma yasaklanmalı. 18 yaş altı sporcular özellikle kafa topu vuruşları yapmamalı. Çünkü insan beyni bu yaş gruplarında gelişmeye devam ediyor. Şiddetli kafa vuruşları bu gelişime zarar veriyor ve durduruyor. Futbol dünya üzerindeki en popüler spor.”

ABD’li psikiyatrist Don Williams da kafa topunun çocuklar için riskli olduğunu belirterek, “Önceliğimiz insan sağlığı” dedi.