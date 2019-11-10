Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 10 Kasım'da otobüs, metrobüs, metro ve marmaray seferleri ücretsiz mi?

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda 09:05'te hayata gözlerini yumdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 81 yılda ilke ve devrimleri bu topraklarda asla unutulmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Ata'yı ziyaret edecek olan vatandaşlar toplu taşıma ücretisiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki 10 Kasım'da otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray seferleri ücretsiz mi?

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım her yıl aynı tarihte kutlanan bir yas günüdür. Ulusal yas ilan edilen bugün resmi tatil değildir. 10 Kasım'da toplu taşımada ücretsiz değildir