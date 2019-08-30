30.08.2019 - 09:25
Toplu ulaşım bugün ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metro, tramvay, vapurlar bedava mı?
Bugün resmi tatil olması sebebiyle en çok merak edilen konulardan biri de toplu ulaşım ücretsiz mi sorusu oldu. Merakla araştırılan '30 Ağustos'ta otobüs, metro, tramvay, vapurlar bedava mı?' sorularına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cevap geldi. İşte sabırsızlıkla araştırılan o açıklama...
30 Ağustos Zafer Bayramı bugün coşkuyla kutlanırken, vatandaşların merakla araştırdığı 30 Ağustos'ta otobüs, metro, tramvay, vapurlar bedava mı? sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte vatandaşların merak içerisinde aratırdığı 30 Ağustos'ta ulaşımın detayları...
30 AĞUSTOS'TA OTOBÜS, METRO, TRAMVAY, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak.
Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.
Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk kriziAdana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.