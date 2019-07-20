Topuk sesinden rahatsız olunca... 'Montajcı komşu'nun iğrenç planı!

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç., iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu. Gürültüden şikâyet eden yaşlı adam, defalarca komşusunu uyarmasına rağmen kadın topuklu ayakkabıyla evde gezmeye devam etti. Mete Ö. ise geçtiğimiz nisan ayında iğrenç bir plan yaptı.

Ayla Ç.'nin sosyal medyada bulunan fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajlayan Mete Ö., bir de kadının cep telefon numarası ev adresini de fotoğrafın üzerine yapıştırdı. Mete Ö., fotoğrafları bina girişlerine, parklara, bahçelere bıraktı. Ayla Ç., kendisinin yer aldığı fotoğrafları mahallede gördü.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fotoğrafın bastırıldığı yeri tespit eden kadın, Mete Ö.'nün bu komployu hazırladığını öğrendi. Ayla Ç.'nin şikayeti üzerine Mete Ö. tutuklandı. Mete Ö., ifadesinde pişman olduğunu belirtip, "Ağır derecede kanser hastasıyım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Yılların birikimi bir anda böyle bir hataya sürükledi" dedi. Mete Ö. hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip, yaymak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.