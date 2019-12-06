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06.12.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

‘Topukları patlamış kaza ihtimal dışı’

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Melih Özay, TBMM Rabia Naz’ın Ölümünü Araştırma Komisyonu’na sunduğu raporda olayın “trafik kazası” değil, bir “düşme” olduğunu belirtti.

‘Topukları patlamış kaza ihtimal dışı’

Komisyona bilgi de veren Özay, şunları kaydetti: “Düşme ağırlık kazanıyor ama evin üstüne nasıl çıktığının cevabı yok, gören yok, kamera yok. Adli tıp raporların, tanıkların ifadeleri incelendiğinde Rabia Naz’ın topukları patlamış, trafik kazasında nasıl patlar? O yolda böyle bir kaza olması imkansız. Trafik kazasında topuklar böyle patlamaz. Bağlar kopmuş, kalça kemiği karın boşluğuna ve sırtına doğru gömülmüş. Fındıklığa düşmüş, fındık dallarının kolu ve ellerinde izi var. Topukları üzerine düşme gözüküyor.”

Baba Şaban Vatan’ın trafik kazası iddiaları konusunda ise Özay, şöyle dedi: “Trafik kazası ihtimal dahilinde değil. Olaya ilişkin saatleri dikkate aldığımızda 12 dakikalık gibi bir kısa sürede trafik kazası izlerinin ortadan kaldırılması mümkün gözükmüyor. Kameralarda 47 dakikalık bir karanlık süre var. Boşluk ise, 12 dakika. Kim niye bir trafik kazasında çarptıktan sonra metruk alana götürsün?”

Polis ihmali var

Özay, Rabia Naz olayında polis ihmalinin bulunduğunu dile getirirken, önemli deliller olan, “çanta ve ayakkabının” delil poşetine konulmadan çıplak elle alınıp götürülmesinin hatalı bulunduğunu kaydetti.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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