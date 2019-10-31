Torbacılara darbe! Uyuşturucu ile yakalandılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında yapılan aramalarda, 3 kilogram metamfetamin, 15 gram esrar, 18 adet ectasy tablet, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen bir miktar para ele geçirildi.

22 şahıstan 11’i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. 4 şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın 5 şahıs adliyeye sevk edildi.