MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTorbacının evinden cephanelik çıktı
23.08.2019 - 10:01| İHA

Torbacının evinden cephanelik çıktı

Adana'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcısının evine yapılan baskında 9 kilo 50 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 2 otomatik tabanca ele geçirildi.

Torbacının evinden cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 1 uzun namlulu silah ve 3 adet otomatik tabanca bulundu. Halil O. ve Emin D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil O., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Torbacının evinden cephanelik çıktı

Torbacının evinden cephanelik çıktı

Bu halde bulundu! İnanılmaz değişim...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

15 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Acı içinde kıvranan kocasına 'Bizden neden kaçıyorsun?' diye hesap sordu

Acı içinde kıvranan kocasına 'Bizden neden kaçıyorsun?' diye hesap sordu

Son dakika... Peş peş operasyon haberleri geliyor! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... Peş peş operasyon haberleri geliyor! Çok sayıda gözaltı var

Eş ve kaynanaya 'Sizi süründüreceğim" demek boşanma sebebi!

Eş ve kaynanaya 'Sizi süründüreceğim" demek boşanma sebebi!

Sıradaki Haber