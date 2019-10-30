MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTören düzenlendi! Trafiğe açıldı
30.10.2019 - 04:47 | | AA

Tören düzenlendi! Trafiğe açıldı

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı.

Tören düzenlendi! Trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün organizesinde Buruncuk Gişeleri'nde açılış töreni düzenlendi. Törende "Kuzey Ege Otoyulu" yazılı pasta kesildi. Törenin ardından sürücüler otoyolu kullanmaya başladı.

Proje Müdürü Selim Sönmez AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün açılan 50 kilometre otoyol, 41 kilometre bağlantı yoludur. Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Trafik yoğunluğuna göre garanti araç sayısının 35 bin olduğunu belirten Sönmez, "İzmir'den Çanakkale istikametine gidecek olan tüm vatandaşlarımızı bu yolu kullanmalarını bekliyoruz. ifadelerini kullandı.

Tören düzenlendi Trafiğe açıldı


Sönmez, otoyolun geri kalan kısmını da en kısa sürede açılmasına çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Açılış sonrası otoyu kullanan vatandaşlarda, memnuniyetlerini ifade etti.

Törene Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost ile projede çalışan mühendis ve işçiler de katıldı.

Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu da oldu! İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansını çaldılar

Bu da oldu! İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansını çaldılar

Tören düzenlendi! Trafiğe açıldı

Tören düzenlendi! Trafiğe açıldı

Misafirliğine gitti, kendini öldürdü

Misafirliğine gitti, kendini öldürdü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Sıradaki Haber