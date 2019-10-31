Tornavidayla kapıyı açmaya çalışan kadınlar suçüstü!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam Saray Mahallesi'ndeki bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden polis, ellerindeki aparat ve tornavidalarla bir dairenin kapısını açmaya çalışan Hatice A. ve Emine K.'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda Hatice A.'nın 'hırsızlık' suçundan sabıka kaydı olduğu, Emine K.'nin 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Hatice A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Emine K. adliyeye sevk edildi.