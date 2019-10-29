Toroslar’da Cumhuriyet coşkusu



Gün boyu dolu dolu geçecek kutlamalar; bugün saat 13.30’da Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan 68’liler Ormanı’nda düzenlenecek ‘Kros Koşusu’ ile başlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında küçük, yıldız ve genç kategorilerinde sporcuların yarışacağı koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri verilecek. Program, Toroslar Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlendiği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar arası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın açılış programı ile devam edecek.

Kutlamalar saat 16.00’da Toroslar Cumhuriyet Meydanı önünden başlayacak olan ‘Cumhuriyet Konvoyu’ ile taçlanacak.

Cumhuriyeti korumanın bilinciyle çalıştıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, şunları söyledi:

“Cumhuriyetine sahip çıkacak bir neslin yetiştiğini görmek bizleri gururlandırmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”