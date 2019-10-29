MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemToroslar’da Cumhuriyet coşkusu
29.10.2019 - 07:50 |

Toroslar’da Cumhuriyet coşkusu

Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’na yaraşır bir kutlama programı hazırladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıldönümü, Toroslar’da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak.

Toroslar’da Cumhuriyet coşkusu


Gün boyu dolu dolu geçecek kutlamalar; bugün saat 13.30’da Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan 68’liler Ormanı’nda düzenlenecek ‘Kros Koşusu’ ile başlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında küçük, yıldız ve genç kategorilerinde sporcuların yarışacağı koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri verilecek. Program, Toroslar Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlendiği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar arası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın açılış programı ile devam edecek.
Kutlamalar saat 16.00’da Toroslar Cumhuriyet Meydanı önünden başlayacak olan ‘Cumhuriyet Konvoyu’ ile taçlanacak.
Cumhuriyeti korumanın bilinciyle çalıştıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, şunları söyledi:

“Cumhuriyetine sahip çıkacak bir neslin yetiştiğini görmek bizleri gururlandırmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”

29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mersin’de bir kişiyi döverek öldürdüler!

Mersin’de bir kişiyi döverek öldürdüler!

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Annesinin imam nikahlı eşini vurdu!

Annesinin imam nikahlı eşini vurdu!

Depremi mi oldu son dakika? 29 Ekim son depremler listesi

Depremi mi oldu son dakika? 29 Ekim son depremler listesi

Sıradaki Haber