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25.09.2019 - 09:42 | | İHA

Torun kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Torun kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Olay, Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında torun meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada İmam Kaya ve Ümit Kaya hayatlarını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. İmam ve Ümit Kaya’nın cesetleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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