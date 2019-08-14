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14.08.2019 - 20:45| DHA

Torunları için yaptı! Yürekleri ısıtan görüntü

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, çifti Hidayet Özbek (61),  traktörünün römorkunu suyla doldurarak, sıcaktan bunalan torunlarına havuz yaptı.

Torunları için yaptı! Yürekleri ısıtan görüntü

Bahşili'de yaşayan ve çiftçilik yapan Hidayet Özbek, torunlarının sıcakta serinlemesi için farklı yöntem geliştirdi. Özbek, torunlarının ırmağa girmesini istemeyerek, kendisine ait traktörün römorkunu havuza çevirdi. Özbek'in 2 torunu ve komşularının çocuğu, römorkta yüzerek, hem serinledi hem de eğlendi.

Torunları için yaptı Yürekleri ısıtan görüntü

Hidayet Özbek, torunlarını çok sevdiğini belirterek, "Çocukken babamız bizi yüzmemiz için ırmağa götürürdü. Çocukluğumuzda ırmak az akardı şimdi hızlı akıyor ve akıntı çok. Ben torunlarımı ırmağa götürmeye cesaret edemedim. Çiftçilik ile uğraştığımız için torunları havuza götürmeye vaktim yok. Römorkun içini kalın naylon ile kapattım, içine hortumu bırakıp, dolmasını bekledim. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Torunlarım gözümüzün önünde yüzüyorlar. Onları bayram günü mutlu etmişsek ne mutlu bana" dedi.

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