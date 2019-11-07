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07.11.2019 - 13:55 |

Torununu ziyarete geldi, 5 gündür kayıp

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde okuyan torununu ziyarete gelen ve 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un (74) bulunması için çalışma başlatıldı.

Torununu ziyarete geldi, 5 gündür kayıp

Manisa'da oturan ve 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite eğitimi gören torununu görmeye gelen Hasan Hüseyin Cesur'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ve polis ekipleri Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için harekete geçti. Jandarma ve polis ekipleri, 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aracına kapan kurup farenin gelmesini bekliyor!Batman’da, aracına fare giren bir vatandaş, hayvanı yakalamak için aracının çeşitli yerlerine tuzak kurdu. 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa düşmesini uman talihsiz vatandaşın bekleyişi devam ediyor.
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