Torununu ziyarete geldi, 5 gündür kayıp

Manisa'da oturan ve 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite eğitimi gören torununu görmeye gelen Hasan Hüseyin Cesur'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ve polis ekipleri Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için harekete geçti. Jandarma ve polis ekipleri, 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.