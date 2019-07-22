Tozkoparan 27. bölüm fragmanı!

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleye Tozkoparan yeni bölümünde heyecan dorukta. Tozkoparan 27. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TRT 1'de...

YENİ FRAGMAN

" />



SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yakalandıkları tuzaktan kurtulmak için el ele veren Mavi Ay, bu tuzağın neyi korumak için oraya konduğunu öğrendiklerinde kendilerini yepyeni bir maceraya sürükleyecek olan bulmacayı da ortaya çıkarmış olacaklardır.



Elif’e doğum günü hediyesi olarak verdiği temrenin Mete’nin eline geçmesi Sinan’da büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Bu sebeple de Elif’le yeni filizlenen arkadaşlığı hiç olmayacağı kadar büyük bir darbe alır.



Mete’nin bir yandan Salih Hoca’dan aldığı eğitimler devam ediyorken diğer yandan da Celal’in aksi yöndeki telkinleri Mete’yi içinden çıkılması zor bir duruma sokar. Acaba söylediklerinde kim haklıdır? Salih mi? Yoksa Celal mi?



Ormandan bal toplayıp bakkalda satma macerası başarısızlıkla sonuçlanan Berke, bu sefer daha tehlikeli bir işe el atar. Girdiği bu iş farkında olmadan kamptakileri de tehlikeye attığında ona gereken dersi Mavi Ay verecektir.



Cihan’ın yeniden okuldaki görevine kavuşmasıyla zor günler geride kalırken Yasemin’in yaz tatilini çalışarak geçirmek istemesi ve işini eve taşıması başta Kerime olmak üzere herkes için zor bir durum yaratacaktır.



Ormanda buldukları bulmacanın peşinden giden Mavi Ay, bir yandan karşılarına çıkan zorlu engelleri aşıp diğer yandan da onları adım adım takip eden Karayel ve Celal’i atlatabilecek midir? Onları gittikleri yerde ne gibi tehlikeler bekliyordur?