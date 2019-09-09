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09.09.2019 - 15:44

Tozkoparan 34. yeni bölüm fragmanı! Celal karanlık planlar peşinde

Tozkoparan 34. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Tozkopparan yeni bölümünde Celal karanlık planlar peşinde. İşte Tozkoparan 34. yeni bölümünden heyecan dolu anlar...

Tozkoparan 34. yeni bölüm fragmanı! Celal karanlık planlar peşinde

Pazartesi akşamları yayınlanan Tozkoparan yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TRT 1'de...

TOZKOPARAN 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üzüntüsüyle, sevinciyle artık yaz tatili sona eriyordur. Okulların açılacak olmasının heyecanı bütün kasabayı sarmışken Sedef ise boş durmayarak “yeni eğitim yılına merhaba” etkinliği düzenlemek ister. Tüm kasabalının katılacağı bu organizasyonda eğlenceli dakikalar yaşanacaktır.
Mavi Ay cephesinde ise farklı bir heyecan daha vardır. Sonunda mavi ay gecesi gelip çatmıştır. Gece yaşanacak ay tutulması sırasında Kemankeş Ocağı’nda yapılacak olan tören, emanetleri ellerinde bulunduran Kemankeşler için mutlak bir zafer anlamına geliyordur.

Celal karanlık planlar peşinde!

Celal tehlikesinin farkında olan ve o gece töreni bozmaması için Celal’i kontrol altında tutmak isteyen Salih bu konuda Gamze’den yardım ister. Lakin Kuzgunların ise boş durmaya hiç niyeti yoktur. Kemankeş Ocağı’nın yerini öğrenmiş olan Celal’in o gece için karanlık planı çoktan hazırdır.
Salih, olası Celal tehlikesiyle uğraşıyorken Mavi Ay’ın gündeminde ise Karayel vardır. Sinan, uzun zamandır onların neler çevirdiğini öğrenmek istiyor, her fırsatını bulduğunda da Mavi Ay’ı ekibiyle takip ediyordur. Karayel’i o gece ormandan uzak tutmak için Mavi Ay’ın planı ise hazırdır. Lakin Sinan’ı bu plan sonrasında ikna etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

YENİ FRAGMAN

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