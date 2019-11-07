Trabzon'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralÄ±
Trabzon'da otomobilin kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arpmasÄ± sonucu 3Â kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Mert Aslan yÃ¶netimindeki 61 AJ 511 plakalÄ± otomobil, Yomra ilÃ§esindenÂTrabzon istikametine seyir halindeyken sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetiniÂ kaybetmesi sonucu Ã‡Ã¶mlekÃ§i Mahallesi'ndeki kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±.
Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis veÂ itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Aslan ile beraberindeki Mert Tosun, UfukÂ Birinci, OÄŸuzhan Kaba, Burak Gayretli ve Hazar Birsen, Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehirÂ Belediyesi itfaiye ekiplerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bulunduklarÄ± yerdenÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Ekipler, aÄŸÄ±r yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Aslan'Ä±n olay yerinde hayatÄ±nÄ±Â kaybettiÄŸini belirledi.
Kazada yaralanan 5 kiÅŸi ise kentteki Ã§eÅŸitli hastanelerde tedaviÂ altÄ±na alÄ±ndÄ±.
YaralÄ±lardan Mert Tosun Fatih Devlet Hastanesinde, Burak Gayretli iseÂ Karadeniz Teknik Ãœniversitesi Farabi Hastanesindeki mÃ¼dahalelere raÄŸmenÂ kurtarÄ±lamadÄ±.
YaralÄ±lardan Ufuk Birinci'nin KTÃœ Farabi Hastanesi yoÄŸun bakÄ±mÂ Ã¼nitesinde, OÄŸuzhan Kaba ve Hazar Birsen'in Kanuni EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rmaÂ Hastanesi'ndeki tedavileri sÃ¼rÃ¼yor.
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