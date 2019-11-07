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07.11.2019 - 04:29 | | AA

Trabzon'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralÄ±

Trabzon'da otomobilin kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arpmasÄ± sonucu 3Â  kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Trabzon'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralÄ±

Mert Aslan yÃ¶netimindeki 61 AJ 511 plakalÄ± otomobil, Yomra ilÃ§esindenÂTrabzon istikametine seyir halindeyken sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetiniÂ  kaybetmesi sonucu Ã‡Ã¶mlekÃ§i Mahallesi'ndeki kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis veÂ  itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Aslan ile beraberindeki Mert Tosun, UfukÂ  Birinci, OÄŸuzhan Kaba, Burak Gayretli ve Hazar Birsen, Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehirÂ  Belediyesi itfaiye ekiplerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bulunduklarÄ± yerdenÂ  Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ekipler, aÄŸÄ±r yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Aslan'Ä±n olay yerinde hayatÄ±nÄ±Â  kaybettiÄŸini belirledi.

Kazada yaralanan 5 kiÅŸi ise kentteki Ã§eÅŸitli hastanelerde tedaviÂ  altÄ±na alÄ±ndÄ±.

YaralÄ±lardan Mert Tosun Fatih Devlet Hastanesinde, Burak Gayretli iseÂ  Karadeniz Teknik Ãœniversitesi Farabi Hastanesindeki mÃ¼dahalelere raÄŸmenÂ  kurtarÄ±lamadÄ±.

YaralÄ±lardan Ufuk Birinci'nin KTÃœ Farabi Hastanesi yoÄŸun bakÄ±mÂ  Ã¼nitesinde, OÄŸuzhan Kaba ve Hazar Birsen'in Kanuni EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rmaÂ  Hastanesi'ndeki tedavileri sÃ¼rÃ¼yor.

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Okul servisi öÄŸrenciye çarptÄ±Ä°stanbul AvcÄ±lar Mehmetçik Ä°lkokulu bahçesinde servis aracÄ±, manevra yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir öÄŸrenciye çarptÄ±. 9 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenilen yaralÄ± öÄŸrenci ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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