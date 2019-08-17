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17.08.2019 - 10:34| AA

Trabzon'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon

Trabzon'da, FETÖ'nün gaybubet evine gerçekleştirilen operasyonda haklarında arama kararı bulunan karı koca yakalandı.

Trabzon'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik koordineli sürdürülen çalışmalar kapsamında Yomra ilçesindeki gaybubet evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Samsun'daki adli makamlarca firari olarak aranan, örgüte müzahir bankalarda hesap hareketi bulunan ve örgüt içerisinde "askeri mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Bekir Şimşek ile büyük bölge talebe sorumlusu ve örgüte müzahir yurtta müdür görevindeki eşi Seyhan Şimşek yakalandı.

"ByLock" kullanıcısı da oldukları belirlenen şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
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