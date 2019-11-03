Trabzon'da silah sesleri! 1 ölü 1 yaralı

Olay, ilçenin Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından Y.T., silahla Enes Şen ve Yetiş Tiryaki'ye ateş etti.
Enes Şen, olay yerinde hayatını kaybederken Yetiş Tiryaki yaralı olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Enes Şen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili şüpheli Y.T.'yi arıyor.
Fındıkta ‘Drakula’ ile mücadeleye devlet desteği üreticiyi sevindirdiTrabzon’un Maçka ilçesinde bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ile mücadele kapsamında, ürün kaybı yaşayanlara rekolte üzerinden kilo başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacak olması, üreticiyi sevindirdi.