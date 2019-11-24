MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriTrabzon'da yerel gazete binasında yangın
24.11.2019 - 11:05 | | İHA

Trabzon'da yerel gazete binasında yangın

Trabzon'da yerel bir gazetede yangın çıktı. Söndürülen yangında gazete binasındaki bilgisayarlar kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'da yerel gazete binasında yangın
Trabzon'da yerel gazete binasında yangın
Trabzon'da yerel gazete binasında yangın
Trabzon'da yerel gazete binasında yangın
Haberin Tüm Fotoğrafları

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Kuzey Ekspres Gazetesi'nde mesai bitiminden sonra gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından inceleme yapan ekipler gazetede bulunan bilgisayarların tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirledi.

Kuzey Ekspres Gazetesi sahibi Hasan Kurt, üzgün olduklarını belirterek, "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Gazetemizin merkezi kullanılmaz hale geldi. Bu süreçte gazetemiz günlük yayınlarını sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosikletliler ölümden kıl payı kurtulduİstanbul’un çeşitli noktalarında seyreden motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kask kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Hain saldırının sorumlusu teröristler etkisiz hale getirildi!

Son dakika... Hain saldırının sorumlusu teröristler etkisiz hale getirildi!

Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül ilk maçında nakavt oldu

Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül ilk maçında nakavt oldu

Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı

Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı

Konya'da yeni obruk oluştu

Konya'da yeni obruk oluştu

Sıradaki Haber