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04.11.2019 - 13:36 | | DHA

Trabzon'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı!

Trabzon’un Yomra ilçesinde, çıkan kavgada tabancayla akrabası Yetiş Tiryaki'yi (25) yaralayıp, Enes Şen'i (28) öldürdükten sonra kaçan Yunus Tiryaki (21), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı!

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Şen ve arkadaşı Yetiş Tiryaki, sokakta akrabası Yunus Tiryaki ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Tiryaki, tabancayla Enes Şen ve Yetiş Tiryaki'ye ateş etti. İki kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yetiş Tiryaki ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındı.

Trabzondaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Yunus Tiryaki, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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