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16.12.2019 - 17:08 | | AA

Trabzon'daki hayvan iskeleti su samuruna ait çıktı!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bulunan hayvan iskeletinin su samuru olduğu bildirildi.

Trabzon'daki hayvan iskeleti su samuruna ait çıktı!

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan  yazılı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine ilçenin Şahmelik Mahallesi'ne  giden ekiplerin, hayvan iskeletine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan iskeletinde ve mahallinde, veteriner hekimimiz beraberinde  yapılan inceleme sonucunda yaklaşık iki yıllık olduğu, muhtemelen başka bir  hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte  anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su  kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda  4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu (uzman hoca ve veterinerle birlikte)  kanaatine varılmıştır."

 

 

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