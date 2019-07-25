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25.07.2019 - 12:14| DHA

Trafiği birbirine kattılar! Tekmeli-tokatlı kavga

İstanbul Ümraniye'de trafikte tartışan iki sürücü tekme tokat kavga etti. Araya girenlerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Trafiği birbirine kattılar! Tekmeli-tokatlı kavga

Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler tekme tokat birbirlerine saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, kavga nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kavga yüzünden yolda kalan bir kadın sürücü yaşanan duruma isyan etti.

"MEDENİ OLUN"

Öte yandan kavga anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, araçlarından inen iki sürücü tekme tokat birbirlerine saldırıyor.

Diğer sürücüler ve çevredekiler ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Yolda kalan kadın sürücü kavga edenlere, "Sizin yüzünüzden geç kalıyorum. Saygılı olun biraz. Medeni olun." diyor. Görüntülerin devamında kavga son buluyor.

 

 

 

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.
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