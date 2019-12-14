MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı
ABONE OL
14.12.2019 - 17:17 | | İHA

Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı

Turgutlu'da trafik polislerinin çevirmesi sonucu trafik cezası yiyen bir vatandaş yolda oturma eylemi yaptı. Uzun uğraşlar sonunda polis ekipleri şahsı ikna etti ve karakola götürdü.

Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde polis ekipleri tarafından ceza yazılan vatandaş, yol ortasında oturarak yolu trafiği kapattı. Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu üzerinde sepetli motosikleti seyir halinde olan İzzet Akça, yol kontrolü yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyeti bulunmayan Akça'ya trafik cezası kesildi.

Ceza yazılmasına sinirlenen Akça, Akçakmak Yolu üzerinde oturarak eylem yaptı ve sesini duyurmak istedi. İzzet Akça, Polislerin kendisine ceza kesmek için karakola götürdükleri belirterek,"Çocuklarım kurstan almak için gidiyordum. Polis beni durdurdu ve beni karakola götürdüler. Benim cezamı kesmek için karakola götürdüler. Benim cezamı kesin gideyim dedim. Şimdi ben burada oturuyorum. Beni karakoldan buraya geri getirip bıraktılar bende burada oturacağım"dedi.

Polis ekiplerinin ikna ederek yoldan kaldırdıkları Akça, ifadesi alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

    70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Sıradaki Haber