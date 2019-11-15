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15.11.2019 - 17:39 |

Trafik durumu nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğuna dikkat...

İstanbul trafik durumu için vatandaşlar arayışa koyuldu. Yola çıkacak vatandaşların karşılaştığı trafik yoğunluğu vatandaşları hayrete düşürüyor. İşte okullarda ara tatilin başlamasıyla birlikte artış gösteren trafik yoğunluğunda önemli noktalar.

Trafik durumu nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğuna dikkat...

2019-2020 Eğitim yılının ara tatile girmesi nedeniyle trafik yoğunluğu bir hayli arttı. İş çıkış trafiğiyle de bütünleşen trafik vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı. Milyonlarca öğrencinin ara tatile girmesiyle birlikte İstanbul'u terk eden vatandaşlar yollara döküldü.

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte köprü geçişleri ve ana arterlerin yanı sıra araç arızaları ve kazalar da trafikte aksamalara yol açıyor. Haliç Orta Köprü'de Topkapı istikameti sağ şeritte meydana gelen araç arızası, D100 Cevizlibağ'da Edirne istikameti sol şeritte meydana gelen kaza ve Ispartakule Güney yan yolda Mahmutbey istikametinde gerçekleşen kaza, trafiği olumsuz etkiliyor. 15 Kasım 2019 Cuma akşamı İstanbul trafik durumu haberimizde...

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Trafik durumu nasıl İstanbulda trafik yoğunluğuna dikkat...

 

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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