Trafik durumu nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğuna dikkat...

2019-2020 Eğitim yılının ara tatile girmesi nedeniyle trafik yoğunluğu bir hayli arttı. İş çıkış trafiğiyle de bütünleşen trafik vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı. Milyonlarca öğrencinin ara tatile girmesiyle birlikte İstanbul'u terk eden vatandaşlar yollara döküldü.

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte köprü geçişleri ve ana arterlerin yanı sıra araç arızaları ve kazalar da trafikte aksamalara yol açıyor. Haliç Orta Köprü'de Topkapı istikameti sağ şeritte meydana gelen araç arızası, D100 Cevizlibağ'da Edirne istikameti sol şeritte meydana gelen kaza ve Ispartakule Güney yan yolda Mahmutbey istikametinde gerçekleşen kaza, trafiği olumsuz etkiliyor. 15 Kasım 2019 Cuma akşamı İstanbul trafik durumu haberimizde...

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ



