03.08.2019 - 17:25| AA
Trafik kazasında anne ile oğlundan acı haber!
Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı.
Hakan Çolak'ın kullandığı 34 J 6130 plakalı otomobil, Isparta'dan Antalya yönüne giderken Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Sürücünün 2 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen olay yerinde, eşi Merve Çolak (28) ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Ailenin, ağır yaralanan 1 yaşındaki oğlu Yavuz Selim, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde, baba Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğulduMuş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, bir öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için ise ekipler çalışma başlattı.