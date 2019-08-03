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03.08.2019 - 14:35

Trafik kazasında ölen emekli tuğgeneral için son görev

İzmir'deki trafik kazasında yaşamını yitiren emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında ölen emekli tuğgeneral için son görev

Kullandığı otomobilin İzmir-Çanakkale kara yolunun Çandarlı mevkisinde tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki emekli Tuğgeneral Armen için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Trafik kazasında ölen emekli tuğgeneral için son görev

Bakan Akar, camiye gelişinde avluda taziyeleri kabul eden Armen'in eşi Aydan ve kardeşi Orhan Armen ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Armen'in naaşı askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Top arabasının arkasından yapılan ihtiram yürüyüşü sırasında askeri bando tarafından Itri'nin "Segah Tekbiri" çalındı. Daha sonra cenaze aracına alınan Armen'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Törene Akar ve Orgeneral Küçükakyüz'ün yanı sıra Armen'in ailesi, eski silah arkadaşları ve yakınları da katıldı.

 

 

 

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