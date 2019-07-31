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31.07.2019 - 03:18| AA

Trafik kazasının ardından ortalık karıştı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Trafik kazasının ardından ortalık karıştı: Yaralılar var

 

Alınan bilgiye göre, Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi D-100 karayolu nakliyeciler mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 VS 575 plakalı tır ile 35 AN 3904 plakalı otomobil çarpıştı.

Araçlarda hasar meydana gelen kazanın ardından otomobilde bulunan üç kişi ile tırdaki F.Ç, F.E. ve S.B arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanarak yaralanan F.Ç, F.E. ve S.B. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Trafik kazasının ardından ortalık karıştı: Yaralılar var

Otomobildeki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, F.S'yi gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle otomobilde bulunan diğer şüpheliler M.K. ile oğlu Y.K'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

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