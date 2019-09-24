Trafik kilit! Makaslayan TIR yolu kapattı...

Kaza sabah 06.30 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Seka Tüneli girişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki 39 BE 245 plakalı TIR, Seka Tünel girişinde kontrolden çıkarak yol ortasındaki işaret direğine çarptıktan sonra makaslayarak yol ortasında kaldı.

Makaslayan TIR'a, arkadan gelen İ.Y. idaresindeki 34 ZT 6016 plakalı bir başka TIR çarpınca yol tamamen trafiğe kapandı. Kazada işaret direğine çarparak makaslayan TIRın sürücüsü E.A. araç içinde sıkışarak yaralandı.2 TIR çarpıştı sürücü araçta sıkıştı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü E.A., ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tamamen trafiğe kapanan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı.

Tamamen kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Trafiğe kapanan yolda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Seka Tünel girişinde kaza yapan TIR nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılmasını bekleyen trafikteki diğer araçların tamamen durduğu görünüyor. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda ulaşım zaman zaman yan yoldan veriliyor.