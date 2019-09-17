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17.09.2019 - 17:18 | | DHA

Trafik magandaları yakalandı!

İstanbul’da birbiri ardına otoyolda otomobilleriyle makas atarak ilerlerken kaza yapan iki kişi yakalandı. Sürücülere ayrı ayrı 1002 TL lira ceza kesildi, ehliyetlerine geçici olarak el konuldu.

Trafik magandaları yakalandı!

İçerenköy mevkiinde otoyolda diğer otomobiller arasında makas atıp yarış yapan iki sürücü bir başka otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Sürücülerin o anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler iki sürücüyü gözaltına aldı. Trafik magandası sürücüler U.C.T. ve M.A.'ya ayrı ayrı 1002  TL ceza kesildi.

Ayrıca sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Sürücüler U.C.T. ile M.A. Türk Ceza Kanununun 179/2 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İçerenköy Polis Merkezine teslim edildi.

 

 

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