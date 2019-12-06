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06.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Trafik magandası tutuklandı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın yanında bulunan yoldan otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla ateş eden ve arabada olan kadına ‘Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi’ni çek’ diye bağıran şüpheli Emrullah Kılıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüpheli Kılıç, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Trafik magandası tutuklandı



Sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaygı ve panik yaratacak şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi. Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘Korku, kaygı ve panik yaratabilecek şekilde ateş etme’ ile ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Trafik magandası tutuklandı


Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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