Trafik magandası tutuklandı

Savcılığa çıkarılan şüpheli Kılıç, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.









Sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaygı ve panik yaratacak şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi. Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘Korku, kaygı ve panik yaratabilecek şekilde ateş etme’ ile ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.







