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22.12.2019 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet

Trafik Vakfı artık araçları çekemeyecek

İstanbul Trafik Vakfı, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Trafik Vakfı artık araçları çekemeyecek

Trafik Vakfı Genel Müdürü Ali İzzet Pulur, “Bakanlığımızın Türkiye genelinde bu faaliyetlerin tek bir elden yürütülmesi için çalışması var. Bu faaliyetler, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülecek” dedi.

Sona erdirdi

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Trafik Vakfı’nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 5 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir.”

Tek elde toplanacak’

Park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetlerinin tek elden yürütüleceğini söyleyen Trafik Vakfı Genel Müdürü Ali İzzet Pulur, “Vakfın İcra Kurulu böyle bir karar aldı. Bakanlığımızın Türkiye genelinde bu faaliyetlerin tek bir elden yürütülmesi için çalışması var. Bu faaliyetler Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülecek. Dün vakfın genel müdürü ile bir görüşme gerçekleşti. Haftaya Valimizle bir görüşme daha olacak. Tahminimce 1 Ocak’tan itibaren çalışmalar başlayacak” diye konuştu.

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