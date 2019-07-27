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27.07.2019 - 14:14| DHA

Trafikte böyle sorumsuzluk görülmedi! Gören sürücüler kaçtı...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, galvaniz sacdan yapılan baraka, taşındığı kamyonetin kasasına küçük geldi. Kasadan taşan baraka nedeniyle kamyonetin yan şeridinden gelen sürücüler, araçlarıyla yolun sağına kaçtı.

Trafikte böyle sorumsuzluk görülmedi! Gören sürücüler kaçtı...

Kocaeli Başiskele Karadenizliler Mahallesi'nde D-130 yolu kenarındaki yan yolda ilerleyen kasasında galvaniz sacdan yapılan baraka bulunan kamyonet trafiği tehlikeye düşürdü.

Kamyonetin kasasındaki kapaklar açılarak aşağı indirilirken, kasasına konulan baraka dışarı taştı.

Karşı yönden gelen sürücüler, barakayı görünce araçlarıyla yolun sağına kaçtı.

 Kamyonet bazı araçları sıyırarak geçerken, tehlikeli yolculuğuna devam etti. Tehlikeli yolculuk, bir sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Trafikte böyle sorumsuzluk görülmedi Gören sürücüler kaçtı...

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