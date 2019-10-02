02.10.2019 - 11:14 | | Ferit Zengin
Trafikte bu görüntü şoke etmişti! O şehir magandası yakalandı!
İstanbul da geçtiğimiz Pazartesi günü, babasının kullandığı arabanın camından elindeki silahı çıkaran ve trafikte bulunan şahıslara tutarak korkulu anlar yaşatan şehir magandası polis tarafından yakalandı.
Olayı ihbar alır almaz harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada olayın yaşandığı O-3 Karayolu Bağcılar Göztepe mevkiindeki kameralardan önce aracın plakasını ardından sahibini belirledi.
Ekipler aracın İdris A. isimli kişiye ait olduğunu belirleyip adrese yapılan baskınla şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıs verdiği ifadede "Silahı tutan oğlum C.A.A.'ydı. Ben aracı kullanıyordum ve Eyüp'e gidiyorduk. Neden yaptığını bilmiyorum" dedi.
Kısa süre sonra C.A.A. isimli maganda ise yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan hakkında işlem yapılan C.A.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.