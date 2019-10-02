Trafikte bu görüntü şoke etmişti! O şehir magandası yakalandı!

Olayı ihbar alır almaz harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada olayın yaşandığı O-3 Karayolu Bağcılar Göztepe mevkiindeki kameralardan önce aracın plakasını ardından sahibini belirledi.

Ekipler aracın İdris A. isimli kişiye ait olduğunu belirleyip adrese yapılan baskınla şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıs verdiği ifadede "Silahı tutan oğlum C.A.A.'ydı. Ben aracı kullanıyordum ve Eyüp'e gidiyorduk. Neden yaptığını bilmiyorum" dedi.

Kısa süre sonra C.A.A. isimli maganda ise yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan hakkında işlem yapılan C.A.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı.