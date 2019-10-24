Trafikte "Eğlence" işkencesi! Gözaltına alındılar

KİŞİ BAŞI 324 LİRA CEZA

6 şüpheliye Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 2918 sayılı Trafik Kanununa göre 'Kavşaklarda geçiş hakkı', 'Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması' ve 'Tedbirsiz ve saygısız araç sürme' suçlarından kişi başı toplamda 324 lira ceza kesilirken, bir otomobilin muayenesi olmadığı için de otomobil sürücüsüne 488 lira daha ceza kesildiği öğrenildi.

SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında, 'Trafik Güvenliğinin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.