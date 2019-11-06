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06.11.2019 - 09:31 | | DHA

Trafikte sopalı kavga kamerada

Başakşehir'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafikte sopalı kavga kamerada
Trafikte sopalı kavga kamerada
Trafikte sopalı kavga kamerada
Trafikte sopalı kavga kamerada
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Başakşehir'de kamyonet ile otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Yolun ortasında durdurdukları araçlarından iki sürücü, birbirleriyle kavga etmeyen başladı. Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracından aldığı sopayı otomobil sürücüsüne salladı.

Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından iki sürücü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

    Trafikte sopalı kavga kameradaBaşakşehir'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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