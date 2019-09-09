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09.09.2019 - 09:15| DHA

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Dursun Üregen (61) yaşamını yitirdi, araçtaki 1 kişi de yaralandı.

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Yukarıçöplü köyü yakınlarında meydana geldi. Dursun Üregen'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, devrilen traktörün altında kalan Dursun Üregen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Umut Çiğdem ise ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çigdem'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dursun Üregen'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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